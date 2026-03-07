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Después de 27 días de búsqueda por la boca del río Cataniapo y Playa Terecua, donde los funcionarios de protección civil y bomberos revisaron palmo a palmo las riberas del Orinoco, desde el Bajo de San Enrique, fue localizado el cuerpo de Salomé Castaño, de 11 años, quien junto a unos amigos cayó en el balneario La Culebra el pasado 7 de febrero.

El gobernador Miguel Rodríguez informó que habían encontrado los restos de la niña, aunque no detalló el lugar.

Voluntarios de Protección Civil, bomberos y vecinos se abocaron a recorrer todos los lugares posibles donde podría localizarse el cuerpo de la niña.

Encuentran restos de la niña Salomé

El pasado 7 de febrero, Salomé y otro grupo de amigos estaban en el balneario La Culebra. Mientras jugaban voleibol, el balón cayó al agua y, en el intento por recuperarlo, Salomé y su amiga Lucía Reina González, de 14 años, fueron arrastradas por un remolino.

El joven Javier Areinamo, de 15 años, se lanzó al río para auxiliarlas, pero lamentablemente también fue succionado por la corriente.

Los cuerpos de los otros dos compañeros pudieron ser rescatados a los días; pero el Salomé no, por lo que se implementó un operativo para buscar sus restos, que ayer fueron encontrados.

El gobernador Miguel Rodríguez agradeció a quienes se esforzaron durante estos 27 días sin parar a buscar a Salomé. “Gracias por no soltar la esperanza. Es una muestra inequívoca del gran corazón de todos y todas los Amazonenses”, dijo en su cuenta de Facebook.

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