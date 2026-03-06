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Una colisión múltiple se registró este viernes en la Autopista del Este, involucrando lo que parece una pick-up ZNA plata y un Mitsubishi Touring color verde.

El vehículo Mitsubishi quedó atrapado en el medio tras ser impactado por la parte posterior por una camioneta Toyota Autana, también de color plata. Comisiones de la Policía Nacional Bolivariana división Tránsito y unidades de Invialca se desplegaron rápidamente en el lugar para atender la emergencia vial.

Colisión múltiple en la Autopista del Este

El personal de auxilio vial realizó el levantamiento de los vehículos involucrados, permitiendo el restablecimiento progresivo del flujo vehicular en la importante arteria valenciana.

Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad durante el incidente, el cual fue atendido bajo los protocolos de seguridad correspondientes por las autoridades locales.

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