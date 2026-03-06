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Un sujeto quedó detenido por obligar a sus hijas a ejercer la mendicidad en el Terminal de Maracay. A partir de las 7:00 de la noche el padre de las menores de 5 y 6 años las obligaba a pedir en el terminal.

Las autoridades durante varios días estuvieron investigando a un sujeto de 35 años, apodado “Joselito” el cual quedó a la orden del Ministerio Público. Los funcionarios de la Policía de Aragua se encargaron de la detención.

Detenido por obligar a sus hijas a ejercer la mendicidad

Transportistas como comerciantes que hacen vida en el terminal habían formulado la denuncia, sobre la irregularidad que se presentaba en horas de la noche. El sujeto posee un largo historial delictivo desde el año 2010.

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Tiene cargos por venta de estupefacientes además de robos cometidos en la ciudad jardín desde el año 2016. Las menores quedaron a la orden de los organismos de protección infantil del estado Aragua. El caso ha sido uno de los más sonados en las últimas horas en la capital aragüeña.

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