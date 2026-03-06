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Los síntomas de la fiebre amarilla, incluyen inicio brusco de fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza intenso, dolores musculares (especialmente en la espalda). Además de náuseas, vómitos y fatiga.

Tras una mejoría inicial, un 15% de los pacientes presenta una fase grave con ictericia (piel/ojos amarillos), hemorragias (nasales, bucales, estomacales) y fallo orgánico.

Síntomas de la fiebre amarilla

Fase de infección (días 1-3): Comienza súbitamente con fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores corporales, náuseas y vómitos.

Fase de remisión (aprox. 24h): La fiebre disminuye y los síntomas parecen desaparecer; el paciente mejora temporalmente.

Fase de intoxicación (fase grave): Reaparece la fiebre alta y se presentan síntomas graves:

Ictericia: Color amarillo en la piel y los ojos.

Hemorragias: Sangrado por la nariz, boca, ojos o estómago (vómito negro).

Falla orgánica: Disminución de la orina (insuficiencia renal) y daño hepático.

Signos de alarma y diagnóstico

Los síntomas aparecen entre 3 y 6 días después de la picadura del mosquito infectado. La enfermedad puede ser confusa con el dengue en sus inicios. Es crucial buscar atención médica de inmediato si se presentan estos síntomas tras visitar áreas de riesgo.

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