Compartir

Todo está listo para la Operación República en Carabobo. De cara a la Consulta Popular Nacional que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo, se desplegaron 6 mil 551 funcionarios fueron en perfecta fusión cívico-militar-policial en todo el estado Carabobo.

En un acto celebrado en el Fuerte Paramacay de Naguanagua, Jesús París Lara, Secretario General de Gobierno en compañía del Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral 45 Carabobo (ZODI 45 Carabobo), General de División (G/D) Héctor José Cadenas Daal.

Señaló que este acto será una demostración de democracia y paz, donde todos los organismos de seguridad ciudadana estarán desplegados en los 173 cuadrantes de paz; y circuitos comunales, para proteger a todos los electores durante el ejercicio del voto.

Operación República en Carabobo

«Este despliegue va a garantizar la masiva asistencia en todos los centros electorales como en cada una de las elecciones que se celebran en este país. Donde una vez más, el ejercicio democrático se pone de fiesta, ya que nuestro pueblo podrá ir a elegir el proyecto de su preferencia que demostrará que nuestros vecinos y vecinas están dispuestos a resolver sus problemáticas», expresó.

Asimismo, destacó la participación activa de las comunidades para trabajar de la mano con los efectivos de seguridad y resguardar los centros electorales durante la jornada electoral. En cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Presidente Nicolás Maduro, y llevados a cabo de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Alta participación del electorado

Por su parte, el G/D Héctor José Cadenas Daal, Comandante de la ZODI 45 Carabobo, precisó que esperan una alta participación del electorado en estos comicios, por lo que los funcionarios estarán dispuestos a prestar apoyo a las personas que lo requieran durante el proceso.

«Estoy seguro que esta consulta será una verdadera demostración de la democracia participativa y protagónica que nos define como venezolanos, por lo que tenemos la tarea de garantizar la paz en esta histórica jornada”, dijo.

NO DEJES DE LEER AHORA: Jornada de cirugía de cataratas benefició a pacientes carabobeños en la CHET

En esta consulta popular, los 173 circuitos comunales ubicados en los 14 municipios del estado Carabobo, podrán acudir a los 361 Centros de Votación para elegir sus proyectos destinados a brindar respuesta a las necesidades de las comunidades.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas