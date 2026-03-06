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Venezuela inició su camino en el Clásico Mundial 2026 resultando vencido Países Bajos con pizarra de seis carreras por dos en el loanDepot Park.

Ronald Acuña Jr. encendió la chispa temprano con un doblete, permitiendo que Luis Arráez impulsara la primera rayita del encuentro con un sencillo certero. Países Bajos igualó las acciones en el segundo episodio, pero el joven Sanoja respondió de inmediato con un cuadrangular solitario de 370 pies de distancia.

El quinto capítulo fue determinante para la escuadra criolla, logrando un rally de cuatro anotaciones que sentenció el compromiso ante los lanzadores europeos rivales. Wilson Contreras destacó con el madero al remolcar dos carreras claves, mientras que Abreu también aportó a la causa impulsando otra anotación para Venezuela.

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Resultado Venezuela y Países Bajos

El pitcheo venezolano lució dominante, destacando la labor de relevistas como Butto, Machado y Palencia, quienes silenciaron los bates neerlandeses en los tramos finales. A pesar de la baja de última hora de Jackson Chourio, el equipo dirigido por Omar López demostró profundidad y gran solvencia en todas sus líneas.

Con esta victoria fundamental, Venezuela toma el liderato de su grupo y se prepara para enfrentar su siguiente compromiso con la moral en alto.

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