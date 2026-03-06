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Cerca de las dos de la tarde de este viernes 6 de marzo, usuarios reportaron un fuerte incendio forestal en las cercanías de la Escuela Técnica Alfredo Pietri en San Joaquín.

Comisiones bomberiles llegaron rápidamente al lugar de los hechos para iniciar las labores de refrescamiento y sofocación del fuego que genera una densa humareda. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales en la infraestructura de la escuela técnica ni personas afectadas por la inhalación de humo.

Se recomienda a los conductores y residentes de la zona en San Joaquín adyacente a la Escuela Técnica Alfredo Pietri, tomar precauciones debido a la limitada visibilidad que se registra actualmente por el incendio.

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