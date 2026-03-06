Compartir

Laguna la Bocaina es un tesoro natural que se encuentra en el Parque Nacional San Esteban. Es uno de los paraísos más hermosos que existen en el parque, pero recordamos que también es uno de los más frágiles.

Nuestros aliados de Inparques Carabobo como de Patanemo Turismo informaron que luego del Carnaval el lugar sufrió algunos impactos por lo cual hacemos el llamado a cumplir las normas que existen. Recordemos que son lugares naturales.

Esta laguna es un espacio para aves migratorias como residentes, además de manglares los cuales protegen la costa. Es por ello que lo que está en el lugar debemos cuidarlo, cumpliendo con las normas que te diremos a continuación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝗣𝗮𝘁𝗮𝗻𝗲𝗺𝗼 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 | Prestador de Servicios | Guías Turísticos (@patanemoturismo)

Laguna la Bocaina, tesoro natural, esto es lo que no se debe hacer

Hacer parrillas o encender fuego en el lugar como en sus alrededores.

Usar espumas químicas o productos contaminantes.

Lanzar globos de cumpleaños o botellas de vidrio.

Colgar objetos en la vegetación o dañar los manglares.

Dejar basura en la orilla o en el agua.

Hacer ruidos fuertes que alteren la fauna.

Lo que debes cumplir como un turista responsable

Respetar las áreas señalizadas y la fauna local.

Disfrutar y fotografiar sin interferir con el ecosistema.

Promover la sostenibilidad: consumir responsablemente y apoyar iniciativas locales de conservación.

Cuidar La Bocaina para que futuras generaciones también puedan disfrutarla.

Proteger La Bocaina es un compromiso con la naturaleza, la comunidad y el futuro de Patanemo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas