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El precio del dólar BCV hoy 6 de marzo nos indica que este está próximo a llegar a la banda de los 430 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 431,01 bolívares y el euro en 499,61 bolívares.

Para este lunes el dólar BCV estará en 433,16 bolívares y el euro en 501,72 bolívares

La onza de oro sigue su andar en alza y hoy se ubica en 5.178 dólares, este indicador ha estado en mucho movimiento en los últimos días. El gramo oscila en la actualidad en un precio de 167,56 dólares.

El barril de petróleo debido al conflicto en el Medio Oriente se encuentra en un precio de 78,89 dólares. Este ha estado en alza y pudiera seguir esta semana, hasta que cesen los conflictos en esa zona.

En un monto de 64.984,58 dólares se encuentra el precio del bitcoin hoy. Este indicador ha estado en baja y no se ha recuperado desde hace meses. Por ahora sigue en la banda de los sesenta mil dólares.

Dólar BCV hoy 6 de marzo de 2026 y la producción de pimentón

La producción de pimentón en Venezuela es una actividad agrícola clave, con unas 10.604 hectáreas cultivadas y una producción de 149.935 toneladas. Logrando rendimientos de aproximadamente 14,13 t/ha.

Se enfoca en híbridos de alta calidad (ej. Green Machine F1) en zonas como Caripe y la Colonia Tovar. Utilizando invernaderos y tecnología para optimizar rendimientos, alcanzando hasta 3-4 kg por planta.

Aspectos Clave de la Producción de Pimentón en Venezuela:

Ciclo y Siembra: Se inicia con semilleros protegidos (julio-septiembre) para trasplante en septiembre-octubre, adaptándose a condiciones de clima cálido pero requiriendo protección ante variaciones térmicas.

Variedades y Híbridos: Se evalúan híbridos de alto rendimiento como Atracción, Alianza, Araguaira, Alexandro, y Green Machine F1.

Tecnología y Manejo: Se utiliza el manejo integrado de plagas, fertirriego (solución de Steiner) y, en muchos casos, casas de cultivo para proteger de enfermedades y mejorar la calidad, logrando frutos pesados (350-500g).

Cosecha: Dependiendo de la variedad y altitud (ej. 1.260 msnm vs 1.936 msnm), la cosecha puede variar entre 77 y 100 días tras el trasplante.

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