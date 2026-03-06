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El viceministro Rander Peña confirmó la inspección de la embajada y consulados de Venezuela en Estados Unidos. También explicó que, requieren labores de reacondicionamiento tras años de abandono y presuntos ataques externos.

Tras el anuncio del reinicio de vínculos diplomáticos, el gobierno venezolano inició la revisión técnica de sus oficinas en Washington para evaluar los daños estructurales existentes. Peña, denunció que extremistas intentaron asaltar las sedes en años anteriores, lo que obliga a ejecutar arreglos urgentes antes de reabrir los servicios consulares oficiales.

El restablecimiento de relaciones ocurre tras la ruptura de 2019, marcando un giro político significativo que permitirá a los ciudadanos gestionar documentos en territorio estadounidense nuevamente.

Inspección en embajada de Venezuela en Estados Unidos

Las autoridades venezolanas trabajarán próximamente en el acondicionamiento integral de los consulados para garantizar una atención óptima a toda la comunidad residente en ese país.

Se espera que en las próximas semanas se ofrezcan detalles sobre el cronograma de apertura y el personal diplomático asignado para estas funciones institucionales recuperadas.

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