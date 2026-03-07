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Criador de chivos hiere a un joven y se entrega en Los Taques

By Lubin Molero
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Criador hiere a joven en Los Taques
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El criador Segundo Misael, de 59 años, acudió voluntariamente a la sede policial tras herir por disparo a un joven en el abdomen durante la noche del pasado martes, en Los Taques. Misael, afirmó que actuó al ver a cuatro desconocidos merodeando su propiedad, manifestando estar agotado por los constantes robos de animales en el sector.

Por su parte, el joven herido declaró a las autoridades que simplemente pastoreaba ganado cuando recibió el impacto de bala de forma totalmente sorpresiva e inesperada. Funcionarios de Polifalcón incautaron una escopeta sin seriales y un cartucho percutido en la residencia del detenido como parte de las evidencias del procedimiento.

El director del organismo, Jorge Yamarte, informó que el caso fue remitido a la Fiscalía XXIII para determinar las responsabilidades legales sobre este suceso violento.

Criador hiere a joven en Los Taques

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