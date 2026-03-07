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Bejuma: incendio forestal en las inmediaciones del Cementerio Municipal

By Lubin Molero
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Incendio en el Cementerio Municipal de Bejuma
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El Cuerpo de Bomberos del municipio Bejuma atendió de emergencia un incendio de vegetación registrado durante la tarde de este viernes 6 de marzo en el Cementerio Municipal.

La comisión bomberil desplegó unidades especializadas en las adyacencias del camposanto local para combatir el fuego y eliminar cualquier riesgo de propagación descontrolada. Gracias a la oportuna intervención de los funcionarios, las autoridades locales confirmaron que la situación fue controlada sin reportarse daños materiales ni personas lesionadas.

Incendio en el Cementerio Municipal de Bejuma

Se recomienda a los ciudadanos evitar la quema de basura y desechos vegetales en terrenos baldíos para prevenir nuevos incidentes en esta temporada.

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