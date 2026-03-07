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Un motorizado murió este viernes en el sector La Esperanza, de Santa Teresa del Tuy, al chocar contra un objeto fijo tras perder el control de su unidad.

Alberto Rafael Núñez, de 36 años, perdió la vida tras impactar violentamente mientras se desplazaba por el municipio Independencia de Miranda. Aunque el ciudadano recibió asistencia médica inmediata, falleció poco después debido a la gravedad de las múltiples lesiones sufridas durante la fuerte colisión vial.

Motorizado choca con objeto fijo

Autoridades de tránsito realizaron el levantamiento del siniestro e iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas que originaron este fatal accidente de tránsito.

Este incidente resalta la importancia de utilizar el casco de seguridad y respetar los límites de velocidad para prevenir futuras tragedias.

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