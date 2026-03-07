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El pasado jueves 5 de marzo, un hombre falleció tras quedar atrapado en el interior de un ascensor en Caracas, cuando ejecutaba labores propias de su oficio.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, confirmó la información a través de sus canales oficiales, detallando que el hecho ocurrió en un «transporte vertical» que se encontraba detenido entre los niveles 3 y 4 de una edificación, aunque no especificó la ubicación exacta del suceso.

Funcionarios bomberiles se desplegaron al lugar tras recibir el reporte de emergencia e inmediatamente ejecutaron maniobras especializadas para intentar liberar al trabajador. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los equipos de rescate, cuando lograron extraer el cuerpo de la víctima, esta ya no presentaba signos vitales.

La complejidad del incidente obligó a activar al Investigador de Incendios y Otros Siniestros del CBC, unidad especializada que tendrá la responsabilidad de determinar las causas precisas que originaron el fatal accidente laboral.

Hasta los momentos no han revelado la identidad del fallecido ni la empresa para la cual prestaba servicios. Se espera que en las próximas horas el equipo investigador rinda un informe preliminar que permita esclarecer si existieron fallas mecánicas en el equipo o si se vulneraron protocolos de seguridad durante las labores de mantenimiento.

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