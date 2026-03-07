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La Gobernación del estado Carabobo y la Alcaldía de Valencia sostuvieron una mesa de trabajo con el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, en aras de fomentar los atractivos de la región como parte de la agenda nacional e internacional.

La autoridad única de turismo del estado Carabobo, Alba Adrianza y la alcaldesa de Valencia, Dina Castillo, cumpliendo lineamientos del Gobernador Rafael Lacava, sostuvieron un encuentro con la Ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, con el objetivo de articular planes y programas integrales para el desarrollo del motor turismo en la entidad.

“Estamos muy agradecidos de ser recibidos en la sede del ministerio en Caracas, porque este acercamiento nos permitió afianzar proyectos para crear nuevas rutas turísticas y generar un crecimiento sostenido de este importante rubro, en un estado que tiene tanto por ofrecer, desde playas en el eje costero, hasta montañas en el eje occidental”, sostuvo Alba Adrianza.

La reunión se concretó tras la exitosa participación de la delegación venezolana enviada por el Ministerio de Turismo, junto a la Gobernación del estado Carabobo, a través de la autoridad única de turismo, y la Alcaldía de Valencia, por medio de la Fundación para el Fomento y Desarrollo de Obras y Actividades Turísticas y Recreacionales, (Fundatur) en la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) 2026, celebrada en la ciudad de Bogotá, lo que permitió ofrecer un balance de los logros obtenidos, y articular novedosas estrategias.

«Estuvimos conversando sobre nuevos proyectos para fortalecer y promover los atractivos de nuestra Valencia y el estado Carabobo, nos llena de satisfacción seguir aportando al crecimiento de este sector y ser parte del avance de nuestra Venezuela megadiversa de la mano de nuestra presidenta Delcy Rodríguez y nuestro gobernador Rafael Lacava. Seguimos trabajando por un país con visión de futuro, aquí nadie se rinde”, expresó la alcaldesa de Valencia.

Con acciones como estas se generan innovadoras propuestas que enriquecen proyectos como “Carabobo está de moda” y “Valencia está de moda”, incrementando el alcance de atractivos turísticos que a su vez impulsan la marca país “Venezuela Abierta al Futuro”, además promueve el trabajo articulado con el objetivo de mostrar al mundo todas las riquezas naturales, gastronómicas y culturales que nuestro país tiene para ofrecer.

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