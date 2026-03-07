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Luego del cierre temporal de las rutas de acceso al Parque Cerro El Café, medida acordada por las autoridades en enero del 2026 debido a los incendios forestales que se desataron en áreas de la montaña que forma parte del municipio Naguanagua, la alcaldesa Elizabeth Niño anunció este viernes el restablecimiento de actividades para el disfrute en este pulmón vegetal.

Desde las adyacencias del cerro, y en compañía del Comisario Jefe Mario Aguilar, director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Naguanagua, la mandataria nuevamente exhortó a la ciudadanía a tener conciencia sobre el uso y disfrute del parque, y resaltó que habían girado instrucciones a los cuerpos de seguridad para que estén alertas ante cualquier eventualidad.

Acceso hacia el Parque Cerro El Café

“Vecinos de Naguanagua, vamos todos con conciencia a cuidar de nuestro Parque Municipal Cerro El Café, cuidemos de nuestra flora y fauna”, agregó el comisario Mario Aguilar, quien se unió a la solicitud de la alcaldesa.

Finalmente, Elizabeth Niño también invitó a los ciudadanos que acuden al cerro El Café a disfrutar de sus espacios con responsabilidad, respetando los horarios establecidos para su uso; de esta manera las autoridades podrán garantizar la seguridad de todos. “Cuidar nuestro pulmón vegetal es compromiso de cada visitante”, enfatizó.

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