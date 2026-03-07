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Mujer es detenida por presunto maltrato infantil en Maracay

By Redacción Noticias24Carabobo
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maltrato infantil en Maracay

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El Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Cmdnna), de Girardot estado Aragua, intervino ante un presunto hecho de violencia física contra una niña de 11 años en el sector El Castaño, al norte de Maracay. El procedimiento se activó tras una denuncia vecinal que alertó sobre lesiones corporales visibles en la menor, presuntamente ocasionadas por su cuidadora.

‎Los habitantes de la zona realizaron la retención preventiva de la sospechosa y notificaron la situación a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en la alcabala de Las Cocuizas, al final de la avenida Las Delicias.

Detenida por presunto maltrato infantil en Maracay

Tras el aviso, el equipo de guardia del Cmdnna inició el protocolo por trato cruel en conjunto con los cuerpos de seguridad, bajo el marco legal vigente para la protección de víctimas vulnerables.

‎La institución informó que la ciudadana quedó a disposición de la Fiscalía 16 del Ministerio Público para el establecimiento de las responsabilidades penales correspondientes.

Las autoridades destacaron que la articulación entre la comunidad y el Sistema de Protección permite una respuesta inmediata para salvaguardar la integridad de los menores de edad ante cualquier forma de maltrato.

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SourceEl Aragueño
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