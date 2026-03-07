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Trump reconoce formalmente a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela

By Redacción Noticias24Carabobo
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Trump Delcy Rodríguez

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado 7 de marzo, el reconocimiento formal de su administración al Gobierno liderado por Delcy Rodríguez en Venezuela. Este anuncio se produce en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, marcando una nueva etapa en el vínculo bilateral.

Durante sus declaraciones, el mandatario estadounidense señaló que la decisión se formalizó durante el transcurso de esta semana, consolidando el acercamiento político entre Washington y Caracas.

Este respaldo de la Casa Blanca a la gestión económica y al liderazgo de Delcy Rodríguez sugiere una normalización de las operaciones comerciales, especialmente en el sector de los hidrocarburos, que ha sido el eje central de la relación económica histórica entre ambos países.

Es importante recordar que Washington y Caracas anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares el pasado 5 de marzo.

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SourceEl Universal
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