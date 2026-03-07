El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado 7 de marzo, el reconocimiento formal de su administración al Gobierno liderado por Delcy Rodríguez en Venezuela. Este anuncio se produce en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, marcando una nueva etapa en el vínculo bilateral.

Durante sus declaraciones, el mandatario estadounidense señaló que la decisión se formalizó durante el transcurso de esta semana, consolidando el acercamiento político entre Washington y Caracas.