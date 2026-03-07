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Con el firme propósito de seguir invirtiendo en el país y brindar bienestar a los viajeros, redvital makro anunció la inauguración oficial de tres nuevos espacios comerciales ubicados estratégicamente dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía.

Más allá de una expansión comercial, la directiva destacó que estas nuevas sedes representan un compromiso genuino con Venezuela, llevando salud, tranquilidad y servicios de calidad al principal umbral del territorio nacional: el lugar donde ocurren los reencuentros y las despedidas de miles de familias.

Las nuevas tiendas están diseñadas para acompañar al viajero en dos momentos claves de su tránsito por el principal terminal aéreo:

El abrazo de bienvenida (área de llegadas): Un espacio luminoso e impecable diseñado para recibir a los venezolanos que regresan a casa y a los turistas que visitan este destino. La tienda busca transmitir un mensaje de optimismo, cuidado y arraigo, demostrando que se sigue adelante con trabajo y dedicación.

El orgullo de lo nuestro (área de salidas): Pensado para ser el último buen recuerdo del pasajero antes de despegar. Este espacio es una vitrina de la excelencia, honestidad y calidad de servicio que caracteriza al talento humano venezolano ante el mundo.

Redvital makro en el Aeropuerto de Maiquetía

«Sabemos que el aeropuerto de Maiquetía no es solo asfalto, acero y ventanales; es el lugar donde ocurren esos encuentros mágicos que nos devuelven la vida de golpe y nos llenan el alma de alegría”, expresó la Junta Directiva en un comunicado oficial. «Hoy damos un paso al frente demostrando con obras reales y puertas abiertas que seguimos creyendo firmemente en Venezuela».

El desarrollo y materialización de este proyecto fue posible gracias al esfuerzo conjunto, el trabajo diario y el compromiso de todos los colaboradores y proveedores. Asimismo, la directiva extendió un profundo agradecimiento a las autoridades e instituciones públicas competentes, en especial a la directiva del Instituto Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía (IAIM), por el respaldo, la confianza y la disposición brindada para hacer realidad este proyecto.

Con el corte de cinta de estos tres nuevos locales, con los que se alcanza el hito de 40 tiendas a nivel nacional, redvital makro reafirma su posición como una empresa que marca la pauta en el sector retail y de salud en Venezuela, latiendo al ritmo de un país que no se detiene, que demuestra su verdadera grandeza cuando se trabaja en unión.

Acerca de redvital makro:

Con 40 tiendas distribuidas en el territorio nacional, redvital makro es una organización líder dedicada a ofrecer la más amplia y completa variedad de productos en las categorías de salud, bienestar y alimentos. Es una marca profundamente comprometida con la excelencia en el servicio, la calidad y el impulso continuo del desarrollo económico de Venezuela.

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