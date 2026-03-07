Compartir

El aeropuerto de Dubái, el de mayor tráfico internacional del mundo, anunció este sábado la reanudación parcial de sus operaciones, tras una breve suspensión anunciada en medio de una operación de intercepción de proyectiles iraníes.

«Hemos reanudado parcialmente nuestras actividades este 7 de marzo, con algunos vuelos operados desde el aeropuerto internacional de Dubái (DXB) y el Dubai World Central – Aeropuerto Internacional Al Maktum (DWC)«, indicó la institución en un comunicado en la red X.

«Les pedimos encarecidamente que no acudan al aeropuerto a menos que la aerolínea les haya contactado para confirmar el vuelo, porque los horarios podrían sufrir modificaciones», indicó el aeropuerto a sus usuarios.

Poco antes, el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) había comunicado la suspensión temporal de las operaciones invocando «la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y las tripulaciones de las aerolíneas».

«Las defensas aéreas emiratíes afrontan en este momento amenazas de misiles y drones provenientes de Irán», indicó previamente el ministerio de Defensa, que no precisó el blanco de dichos ataques.

Este sábado se interceptaron proyectiles sobre el aeropuerto de Dubái, según un testigo que dijo a AFP haber escuchado una fuerte explosión, seguida de la aparición de una nube de humo.

Por su lado, Emirates, la mayor aerolínea de Oriente Medio, anunció este sábado la suspensión de sus vuelos con salida y destino Dubái hasta nueva orden. Pero la compañía borró luego ese mensaje y dijo que había «reanudado sus operaciones».

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas