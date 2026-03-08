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Academia del Ejército se corona campeona de los Juegos Interacademias Militares 2026

By Lubin Molero
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Clausuran Interacademias Militares 2026
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La Academia Militar del Ejército Bolivariano conquistó el primer lugar del medallero tras clausurar las competencias de los Juegos Interacademias Militares 2026.

El acto de clausura se realizó este sábado con la presencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acompañada por el alto mando militar venezolano. Tres mil quinientos cadetes de ambos sexos midieron sus capacidades físicas durante varias jornadas de alta intensidad en veinte disciplinas olímpicas y de destreza.

Clausuran Interacademias Militares 2026

Como novedad en esta edición, las academias técnicas compitieron de forma individual, elevando significativamente el nivel de exigencia en pruebas de tiro y pentatlón.

Vladimir Padrino López destacó que la práctica deportiva funciona como una herramienta clave para la cohesión institucional y la autoexigencia de los futuros oficiales.

El evento deportivo cerró con un ambiente de celebración en la Universidad Militar, consolidando al Ejército como la institución líder en el desempeño físico actual.

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