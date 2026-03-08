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Los resultados de la selección de Venezuela consolidan su liderato en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol tras derrotar este sábado (vs) a Israel con marcador de 11 carreras por 3 en el loanDepot Park de Miami.

La ofensiva criolla, liderada por un Luis Arráez inspirado que conectó dos cuadrangulares, castigó desde el primer inning al pitcheo israelí para sumar su segunda victoria del torneo.

Desde el propio primer episodio, la novena dirigida por Omar López dejó claras sus intenciones de mantener el invicto. Un estacazo de cuatro esquinas de Eugenio Suárez con un corredor en base encendió las tribunas de Miami. Esto marcó el inicio de una noche de pesadilla para el pitcheo israelí que permitió cuatro carreras apenas arrancando el duelo. La agresividad en las bases y la capacidad de respuesta inmediata confirman que Venezuela atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos en la historia del torneo.

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La gran figura de la noche fue, sin duda, Luis Arráez. La «Regadera» hizo honor a su apodo al despachar dos cuadrangulares soberbios: el primero en el quinto inning de 372 pies y un segundo estacazo en la sexta entrada de 355 pies que trajo tres carreras más al plato. Arráez no solo mostró su habitual contacto, sino que castigó con una fuerza inusual cada lanzamiento que se quedó en la zona de poder, terminando la jornada con una producción ofensiva de élite que desmoronó la moral del conjunto hebreo.

El sexto capítulo fue el punto de quiebre definitivo. Venezuela armó un rally de cinco anotaciones donde la paciencia en el plato y los batazos oportunos de Anthony García terminaron por hundir cualquier intento de reacción. Israel intentó descontar con jonrones solitarios de Schreck y Horwitz. Sin Embargo, el dominio venezolano fue absoluto, sumando una rayita más en el octavo acto gracias a un sencillo remolcador de Wilyer Abreu.

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Resultados de Venezuela vs Israel

Con este resultado, Venezuela se coloca con récord de 2-0, liderando con comodidad la tabla de posiciones. Preparándose para los duelos de alta tensión que restan en el calendario contra Nicaragua y la siempre peligrosa República Dominicana. La solidez mostrada tanto en el relevo como en el cuadro titular genera una confianza enorme en la fanaticada criolla. Mismos que sueñan con ver a su selección levantando el trofeo mundial por primera vez en la historia del béisbol profesional.

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