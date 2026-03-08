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Laser Airlines retomará vuelos entre Caracas y Santo Domingo a partir del 18 de marzo

By Lubin Molero
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Vuelos Caracas Santo Domingo
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La aerolínea venezolana Laser Airlines anunció oficialmente el reinicio de sus vuelos internacionales desde Caracas hacia la Santo Domingo, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Los vuelos directos operarán tres veces por semana, consolidando una ruta estratégica que facilita las conexiones aéreas hacia Estados Unidos y otros destinos globales. Esta reactivación responde a la resolución conjunta entre las autoridades aeronáuticas de ambos países, levantando la suspensión que se mantenía vigente desde julio pasado.

Vuelos Caracas y Santo Domingo

Richard Bolívar Encarnación, presidente de Cavedom, destacó que retomar esta conectividad es fundamental para el intercambio comercial y el tránsito frecuente de pasajeros extranjeros.

Otras compañías como Rutaca también sumarán nuevas rutas hacia Punta Cana, mientras que las aerolíneas dominicanas Red Air y Sky High ya tienen permisos.

El retorno de estas operaciones aéreas representa un avance significativo en la normalización del transporte comercial y turístico entre Venezuela y el Caribe caribeño.

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