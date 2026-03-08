Compartir

Este domingo 8 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) activará 10.000 centros de votación en todo el territorio venezolano para la celebración de la primera Consulta Popular Nacional de 2026.

El proceso tiene como objetivo que los ciudadanos elijan, mediante voto directo, los proyectos prioritarios que serán financiados por el Ejecutivo para la ejecución en sus respectivas comunidades.

De acuerdo con los datos técnicos del proceso, se postularon 36.416 proyectos vinculados a los 47.000 consejos comunales del país.

Del total de propuestas, el 67% está orientado a la transformación económica y la optimización de servicios públicos, áreas que las autoridades definen como críticas debido al impacto de las sanciones internacionales. El 33% restante se enfoca en el fortalecimiento de emprendimientos y cadenas productivas locales.

Esta jornada marca la continuidad del mecanismo de democracia participativa implementado en 2025, año en el que se realizaron cuatro consultas nacionales (2 de febrero, 27 de abril, 27 de julio y 23 de noviembre).

Según el balance del año anterior, los proyectos de infraestructura (especialmente en sistemas de agua potable, electricidad y vialidad) concentraron la mayor cantidad de recursos asignados por el Consejo Federal de Gobierno (CFG).

Durante 2025, la transferencia directa de recursos a los 45.000 consejos comunales no solo representó un ejercicio de votación, sino una estrategia de descentralización financiera en medio de un contexto de restricciones externas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas