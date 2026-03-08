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Tras cuatro meses de una búsqueda que movilizó a toda la región, comisiones del Cicpc y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos confirmaron el hallazgo de restos óseos en el municipio Bolívar del estado Barinas.

En el sitio, las autoridades localizaron documentos de identidad pertenecientes a Juan Andrés Rangel, el joven desaparecido desde noviembre de 2025.

El hallazgo se produjo la tarde de este viernes 6 de marzo en una plantación de café situada en el sector Peña de la Yuca, específicamente en la vía Local 001 que comunica a Barinas con el estado Mérida. Un trabajador que realizaba labores de desmalezamiento en la propiedad privada avistó la osamenta y dio aviso inmediato a los cuerpos de seguridad.

Joven desaparecido hace cuatro meses en Barinas

Al lugar acudieron funcionarios de Protección Civil, la Policía del Estado Barinas y una comisión de 12 efectivos del Cicpc liderada por el comisario jefe Ignacio Moreno. Los expertos realizaron el levantamiento de los restos y recolectaron una billetera que contenía la documentación personal de Rangel, lo que refuerza la hipótesis sobre su identidad.

Los restos fueron trasladados a la sede del Senamecf para ser sometidos a rigurosas pruebas antropológicas y de ADN. Estos exámenes científicos serán determinantes para confirmar plenamente la identidad y establecer la causa de muerte del ciudadano.

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