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Mbappé y Ester Expósito desatan la locura por supuestas citas secretas (+FOTOS)

By Lubin Molero
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Mbappé y Ester Expósito son novios
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Supuestos novios Mbappé y Ester Expósito tras, rumores de un informante francés. El delantero del Real Madrid y la explosiva actriz española son el centro de todas las miradas al filtrarse detalles de sus recientes encuentros.

La bomba estalló cuando el informante francés Aqababe aseguró que la pareja fue vista derrochando complicidad en Madrid durante la noche del pasado febrero. El fuego aumentó esta semana luego de un supuesto avistamiento en el exclusivo bar Pullman de París, donde ambos habrían compartido hasta la madrugada.

Mbappé y Ester Expósito son novios
Foto: Cortesía

Mbappé y Ester Expósito son novios

Ester Expósito alimentó las sospechas de sus millones de seguidores al publicar varias fotografías desde los puntos más emblemáticos de la capital francesa actualmente. Mientras tanto, el atacante merengue aprovechó su baja médica por un esguince de rodilla para permanecer en territorio galo coincidiendo con la guapa intérprete.

Aunque ambos mantienen un silencio absoluto, las redes sociales ya dan por hecho que este vínculo es mucho más que una simple amistad casual.

Mbappé y Ester Expósito son novios
Foto: Cortesía

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