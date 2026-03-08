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Trotamundos de Carabobo arranca con Victoria ante Diablos, en la Superliga Profesional de Baloncesto temporada 2026. El «Expreso Azul» debutó con autoridad en la quinta edición del torneo tras vencer este domingo a Diablos de Miranda con marcador de 83-65.

Desde el salto inicial, el quinteto carabobeño impuso condiciones en su feudo del Fórum de Valencia, dominando el primer parcial con un contundente 25-14.

El panameño Eric Romero brilló como la figura estelar del compromiso al registrar una imponente doble figura de catorce puntos y once rebotes capturados. Bajo la dirección técnica de Ronald Guillent, el equipo local mantuvo una defensa asfixiante que anuló los intentos de reacción del conjunto mirandino durante el juego.

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Trotamundos de Carabobo arranca con victoria

Esta nueva temporada de la SPB estrena un formato de todos contra todos, donde cada club disputará veinticuatro encuentros buscando la clasificación a los playoffs.

Con este triunfo, Trotamundos inicia con buen pie su camino hacia la «Redención», demostrando que tiene las piezas necesarias para pelear el título este año.

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