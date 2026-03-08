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El mundo de la moda nacional se estremeció este domingo tras confirmarse el inesperado fallecimiento del diseñador Enger Luces, talentoso creativo que vistió a grandes estrellas.

La noticia de su fallecimiento se difundió rápidamente a través de las redes sociales, donde allegados informaron que el deceso ocurrió debido a un infarto fulminante. El diseñador, reconocido por su estilo sofisticado, dejó un vacío profundo entre sus colegas, amigos y los cientos de admiradores que seguían su visión artística.

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Enger Luces consolidó una trayectoria brillante dentro de la industria venezolana, destacando durante muchos años por su impecable trabajo para la reconocida Organización Miss Venezuela. Su talento lo convirtió en uno de los diseñadores predilectos de Osmel Sousa, logrando que sus piezas brillaran en las noches más lindas del país.

Más allá de los concursos de belleza, el modista logró internacionalizar su arte al vestir a figuras del jet set como Gloria Trevi y Christian Chávez. Su capacidad para fusionar la elegancia con el carisma personal le permitió construir una reputación sólida que trascendió las fronteras, ganándose el respeto absoluto.

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Una de las reacciones más conmovedoras fue la de la animadora Marie Claire Harp, quien recordó a Luces como su primer diseñador y gran amigo. «No puedo creer que ya no estés con nosotros, te amaré y extrañaré eternamente», expresó la conductora mediante una publicación que reflejó la fragilidad humana.

Además de su éxito comercial, Enger Luces mantuvo un compromiso inquebrantable con las causas sociales, colaborando estrechamente con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela actualmente. En 2023, presentó su colección Ikigai, inspirada en el concepto japonés de la razón de vivir, con el objetivo de recaudar fondos benéficos.

Fallece el diseñador Enger Luces

Su labor humanitaria y su disposición para sensibilizar sobre temas críticos como la lucha contra el cáncer, le otorgaron un lugar especial en la sociedad. La comunidad de la moda criolla despide hoy a un visionario cuyo legado creativo y calidad humana serán recordados como un ejemplo de constancia profesional.

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