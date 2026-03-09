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Capturan en Falcón a una mujer solicitada por el femicidio de su hija de tres años

By Lubin Molero
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Capturada mujer por femicidio en Falcón
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Funcionarios del Servicio de Investigación Penal del estado Falcón capturaron este viernes a una mujer de diecinueve años solicitada por el femicidio de su hija. La aprehensión de Franyelys Adriana se produjo en el municipio Miranda, luego de que las autoridades verificaran una orden de captura vigente por femicidio agravado.

Capturada mujer por femicidio en Falcón

El caso se remonta al año 2024, cuando la menor de apenas tres años falleció tras ser víctima de presuntos abusos físicos y agresiones sexuales constantes. Según las investigaciones preliminares, el padrastro de la niña ya se encuentra tras las rejas, mientras que la madre enfrentaba una orden de búsqueda nacional.

El Ministerio Público solicitó la detención de la mujer por haber callado los atroces hechos, convirtiéndose así en cómplice necesaria de la muerte de su hija.

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