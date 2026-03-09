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Disney y Pixar anunciaron oficialmente el regreso de Sulley y Mike Wazowski como parte de Monsters Inc 3. En lo que parece una nueva estrategia comercial para maximizar sus ingresos.

El estudio decidió apostar por sus franquicias más queridas tras el éxito de IntensaMente 2, cinta que logró recaudar más de mil setecientos millones. Bajo la dirección de Pete Docter, la compañía busca equilibrar la creación de historias inéditas con la rentabilidad garantizada que ofrecen sus personajes clásicos.

Pixar anuncia Monsters Inc 3

Además de la tercera entrega de los monstruos, Pixar confirmó Toy Story 5 para enfrentar a Woody contra la influencia de la tecnología moderna. El calendario de estrenos incluye Los Increíbles 3 para el año 2028 y una esperada continuación de Coco enfocada en el gran mercado latinoamericano.

Pese al peso de las secuelas, el estudio también trabaja en proyectos originales como Gatto y su primer musical dirigido por la talentosa Domee Shi.

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