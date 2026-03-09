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Un pastor religioso en Colombia tuvo una condena de 43 años y seis meses de cárcel. Un juez dictó la pena al pastor evangélico José Erley Ramírez Garcés. La severa condena ha sido una de las más extensas desde el año pasado.

Ramírez está señalado de secuestrar además de abusar sexualmente de su hijastra. Delitos que cometió en la localidad de Chinchiná en Caldas. La joven es menor de edad y este la mantuvo secuestrada además de abusarla.

La condena ha sido una de las más duras que ha despertado reacciones en sectores religiosos como sociales de Colombia. Como dejó en evidencia que la investidura religiosa no exime a las personas de una responsabilidad penal.

Pastor religioso en Colombia pagará 43 años de cárcel

El caso fue uno de los más sonados y de los que conmocionó a la opinión pública del vecino país. Ramírez era uno de los pastores más seguidos de la zona de Caldas, pero luego de las investigaciones su buena fama se vino abajo.

Ramírez era una persona que se había dedicado a predicar la Palabra del Creador, pero el caso lo dejó en evidencia clara de haber cometido un delito. Este está señalado de femicidio frustrado contra la menor de edad.

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En el 2025 un video se hizo viral donde mostraba a su hijastra menor con una cuerda atada al cuello. Mientras Ramírez estaba intentando enterrarla viva, el mismo fue la prueba para la detención y condena del agresor.

El pastor fue salvado por la policía de que los vecinos del sector de Chinchiná no lo lincharan. Este fue golpeado pero pudo escapar con vida de lo que pretendían los vecinos luego de abusar a la adolescente.

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