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Comer piña en la mañana, especialmente en ayunas, beneficia la digestión por su alto contenido de bromelina. Una enzima que descompone proteínas y reduce la inflamación abdominal.

Su efecto diurético ayuda a eliminar toxinas y retención de líquidos, mientras que su fibra y vitaminas fortalecen el sistema inmune. Siendo ideal para mejorar el tránsito intestinal y activar el metabolismo desde temprano.

Mejora la digestión y el tránsito intestinal: La bromelina facilita la descomposición de alimentos y reduce gases o pesadez. Es una fruta que puedes consumirla en trozos como en jugo.

La piña es rica principalmente en vitamina C (potente antioxidante y refuerzo inmunológico) y vitaminas del complejo B, incluyendo B1 (tiamina), B6 y ácido fólico. También aporta vitamina A y betacaroteno. Además, destaca por contener manganeso, potasio y magnesio.

Comer piña en la mañana

Efecto diurético y desintoxicante: Ayuda a eliminar la retención de líquidos y depurar el organismo al inicio del día.

Antiinflamatorio natural: Reduce la inflamación abdominal y mejora la salud digestiva general.

Fortalece el sistema inmunológico: Su alto contenido en vitamina C y antioxidantes potencia las defensas.

Ayuda a la pérdida de peso: Es baja en calorías y rica en fibra, lo que genera saciedad y mejora el metabolismo.

Si hay mucho calor, es cuando debes tener unas rodajas de piña bien fría en la nevera y consumirlas poco a poco. Esta es una de las frutas más recomendadas ante las altas temperaturas.

Se recomienda consumirla fresca, ya que la bromelina en exceso podría causar irritación bucal en personas sensibles..

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