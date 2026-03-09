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Las galletas caseras son lo mejor, las tienes a la mano para compartir, para tomar un buen café y para disfrutarlas en la merienda. Una receta sencilla la cual puedes preparar con los pequeños de la casa y la misma gusta a toda la familia.

Galletas caseras, ingredientes

200 g de mantequilla a temperatura ambiente

150 g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

300 g de harina

1/2 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Preparación

Precalienta el horno a 180°C (350°F) y forra una bandeja para hornear con papel pergamino.En un bol grande, bate la mantequilla y el azúcar hasta que la mezcla esté suave y cremosa. Agrega el huevo y la vainilla a la mezcla de mantequilla y azúcar. Bate hasta que todo esté bien combinado.

En otro bol, tamiza la harina, el polvo de hornear y la sal. Luego, añade esta mezcla de ingredientes secos a la mezcla de mantequilla en varias tandas, mezclando bien después de cada adición hasta que se forme una masa homogénea.

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Con una cuchara o con las manos, forma bolitas de masa del tamaño de una nuez y colócalas en la bandeja para hornear. Hornea las galletas en el horno precalentado durante unos 10-12 minutos, o hasta que los bordes estén ligeramente dorados.

Deja enfriar las galletas en la bandeja durante unos minutos antes de transferirlas a una rejilla para que se enfríen completamente.

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