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El boletín del tiempo hoy 9 de marzo de 2026 nos indica cielos nublados a primeras horas de la mañana en los estados Aragua, Carabobo, Cojedes, Yaracuy y parte del litoral central. Con altas temperaturas desde bien temprano.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado en gran parte del país, asimismo, se aprecian zonas con desarrollo nuboso asociado a precipitaciones variables en áreas de *Delta Amacuro, sur de nuestra Guayana Esequiba, sur de Bolívar, sur de Amazonas, este de Falcón, oeste de Apure, oeste de Barinas, oeste de Portuguesa, Andes y Zulia.

En el oriente del país, cielos despejados al igual que la zona insular, algunas lloviznas en el sur de Venezuela en los estados Bolívar, Amazonas como en Apure. Mientras que en la zona andina y sur del Zulia se esperan lluvias.

Luego de las diez de la mañana en los estados centrales, occidentales y orientales cielos despejados con la gran presencia del Sol. No te expongas por mucho tiempo a los rayos solares, utiliza ropa de colores claros.

El oleaje con olas de metro y medio a un metro en horas de la mañana en el litoral central y oriental. Litoral occidental con olas de dos metros probablemente, en zonas del Golfo de Venezuela y Península de Paraguaná.

Boletín del tiempo hoy 9 de marzo de 2026

Temperaturas altas entre los 35 y 39 grados en gran parte del país, en horas del mediodía. En los estados Guárico, zona central del país, como en los estados occidentales y llaneros. Recordemos que estamos en verano.

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Clima fresco que va desde los 7 grados en adelante en las zonas montañosas de Mérida. Con clima agradable en las zonas cercanas a la Cordillera de la costa. No se descarta nubosidad en esta zona en horas de la tarde.

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