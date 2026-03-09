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Las efemérides del 9 de marzo nos recuerdan que un día como hoy nació Américo Vespucio (1454). Comerciante, explorador y cosmógrafo florentino, a quien debe su nombre el continente americano por ser el primer europeo en identificarlo como tal; y no como parte de Asia, como se creía para la época.

Muere José Rafael Revenga (1852) Jurista venezolano, secretario privado de Simón Bolívar.

Se funda el equipo Inter de Milán (1908), uno de los equipos más populares del fútbol italiano y de Europa.

Batalla de Columbus (1916). El comandante Pancho Villa con unos 600 soldados de la División del Norte invaden con éxito el pueblo de Columbus, Nuevo México, Estados Unidos, como respuesta al reconocimiento oficial del Gobierno de Facto de México.

Muere Mikao Usui (1926) Sacerdote tendai lego japonés, fundador del sistema de armonización natural Reiki.

Nace Yuri Gagarin (1934) Cosmonauta soviético. Es el primer ser humano en viajar al espacio exterior.

La compañía de juguetes Mattel, Inc., presenta a la venta la primera Barbie en la feria del juguete de Nueva York (1959).

Se inaugura el Museo Picasso de Barcelona (1963). Curiosidades de los Museos del Mundo.

Efemérides del 9 de marzo

Se funda la Universidad Nacional Experimental de Guayana en el estado Bolívar (1982).

Nace Pastor Maldonado (1985) Piloto venezolano. Es el primer venezolano en ganar un Gran Premio de Fórmula 1, tras ganar el GP de España del 2012.

Muere Christopher George Latore Wallace (1997) Rapero y productor estadounidense, conocido artísticamente como The Notorious B.I.G. o Biggie. Está considerado como uno de los raperos más importantes de todos los tiempos y de los más influyentes de la historia del rap.

Se aprueba la octava estrella en la Bandera Nacional de Venezuela (2006). El pabellón nacional es uno de los más vistosos en todo el mundo, el amarillo, azul y rojo debe ser respetado en todo momento y lugar.

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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dicta la Orden Ejecutiva 13692, conocida como Decreto Obama. En la que declara a Venezuela una «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos» (2015).

Día Internacional del DJ.

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