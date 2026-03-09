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Venezuela se mide a Nicaragua hoy a las 7:00 de la noche en el Clásico Mundial de Beisbol. Los criollos buscarán mantener el ritmo ofensivo. La selección nacional ha brillado en los dos compromisos que ha librado.

Uno de ellos ante Países Bajos, el otro ante Israel, para hoy los venezolanos saldrán a buscar el tercer triunfo de este campeonato. Hasta ahora la ofensiva como el pitcheo han sido claves en los dos lauros conquistados.

Ahora les toca medirse a Nicaragua que ha estado buscando triunfos, los centroamericanos gozan de una gran fanaticada en Miami al igual que Venezuela. Hoy se espera nuevos movimientos de piezas por parte del mánager venezolano Omar López.

Venezuela ha estado adelante en los compromisos y esperan que hoy siga la fiesta de batazos ante Nicaragua. Como lo hizo ante Países Bajo como Israel, el plato fuerte y esperado será ante República Dominicana.

Venezuela se mide a Nicaragua y los juegos para hoy

12:00 p.m. República Dominicana ante Israel.

12:00 p.m. Colombia ante Panamá.

1:00 p.m. Brasil contra Gran Bretaña

7:00 p.m. Cuba contra Puerto Rico

7:00 p.m. Venezuela ante Nicaragua

8:00 p.m. México contra Estados Unidos

Los juegos serán transmitidos por:

Los canales como Venevisión, Televen, IVC además ByM Sport estarán transmitiendo los juegos desde las 12:00 del mediodía. Además de las plataformas digitales conocidas que están transmitiendo el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

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