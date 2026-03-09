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El pago de dos bonos Patria de 5 dólares en marzo es esperado, estos forman parte de las ayudas económicas que entrega el gobierno nacional. Los cuales estarían en el orden de los 2.274,09 bolívares al cambio de esta semana.

Los estipendios de Chamba Juvenil como Somos Venezuela estarían siendo cancelados próximamente. Estos se mantienen en el orden de los cinco dólares al mes, solo sube debido al incremento que ha tenido el cambio del Banco Central de Venezuela

En la actualidad se sigue pagando el Bono Único Familiar que está en el orden de los seis mil bolívares. Este pago se inició el pasado 6 de marzo de 2026 y se mantiene durante una semana hasta el próximo 13 de este mes.

Pago de dos bonos Patria de 5 dólares en marzo

A mediados del mes se espera por el pago del Bono Contra la Guerra Económica el cual empieza con los empleados públicos por el monto de 120 dólares mensuales. Esto al cambio del Banco Central de Venezuela

Luego cobrarían los jubilados de la administración pública un bono de 112 dólares al cambio del BCV. Cerrando los pensionados, los cuales cobran un monto de 50 dólares al mes, más la pensión.

Recuerda entrar al menos dos veces al mes a tu cuenta en el Sistema Patria, contestar todas las encuestas. Entre ellas la encuesta laboral que se viene realizando desde varias semanas en el sistema.

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