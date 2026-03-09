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Luto en la comunidad médica de la región central con el fallecimiento del Doctor Gustavo Celis. Celis murió el sábado 7 de marzo de 2026 en horas de la noche, arrollado por una moto en la ciudad de Valencia.

Celis fue un profesional que deja una huella imborrable con un trabajo intachable tanto en la salud pública como en la privada. Siempre se dedicó a la especialización de la salud de la mujer.

Murió el Doctor Gustavo Celis

Además estaba encargado de la formación de nuevos profesionales todo esto lo llevó a ser uno de los mejores en nuestra región. Instituciones médicas como reconocidos centros de salud lamentaron el hecho.

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