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Las temperaturas en el país aumentarán luego del 21 de marzo, señaló el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH). Esto debido al fenómeno de la declinación solar, el cual elevaría más las temperaturas.

Esto coincide con el comienzo del equinoccio en el hemisferio norte, el cual hace que los rayos entren de manera perpendicular al territorio. Esto provoca un alza de la temperatura diaria en el país.

Según las proyecciones técnicas sería desde el estado Amazonas hasta la zona norte costera venezolana. Esto sería por un periodo de un mes, hasta el próximo 20 o 21 de abril, finalizando ya en el mes de mayo el 2 o 3 del quinto mes.

Temperaturas en el país aumentarán luego de esta fecha señaló el INAMEH

Esto es un proceso normal, dijo el INAMEH en el país, el cual se cumple cada ciclo anual entre el tercero y quinto mes del año. Luego si entraría el invierno en el país el cual va hasta el mes de noviembre.

Es por ello que el INAMEH hizo el llamado a no exponerse a los rayos solares por tanto tiempo. El bloque de mayor temperatura en el país va desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

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