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El gobierno no exigirá carnet de vacunación por casos de Fiebre Amarilla en el país. La información la dio a conocer, la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, esto en una entrevista a Venezolana de Televisión.

Esto luego que se hiciera viral un aviso donde se explicaba que en cuatro estados del país se exigiría el mismo. Gutiérrez destacó que el mismo no se exigirá a la población que se traslade a estados como Aragua, Lara, entre otros.

«Nosotros no estamos exigiendo a nadie el carnet de vacunación, no es obligatorio para nada. Nosotros estamos es recomendándolo si la gente se va a desplazar a esos estados por vacaciones», dijo Gutiérrez.

Gobierno no exigirá carnet de vacunación para entrar a estados del país

Indicó que en lo que va de año no se han reportado 10 casos en el país y que el número es mínimo. Resaltó que hay que tener es prevención de la enfermedad pero dijo que hay que evitar alarmar a la población.

«Nosotros en el año 2026 tenemos solamente siete casos reportados como positivo con los exámenes que se hacen en el Instituto Nacional de Higiene. Pero más que anunciar los casos queremos insistir en la prevención de la enfermedad porque a veces puede uno en caer a alarmar a la gente. Y que la gente entre en pánico y salga todo el mundo a tratar la enfermedad», comentó.

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