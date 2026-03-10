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Estas son las personas que no deben vacunarse contra la fiebre amarilla

By Redacción Carabobo
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personas que no deben vacunarse contra la fiebre amarilla

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Hay personas que no deben vacunarse contra la fiebre amarilla, en la actualidad debes consultar con tu médico de confianza acerca de esta inmunización. Sobre todo si eres alérgico a algún alimento o si estás en tratamiento contra el cáncer.

Personas que no deben vacunarse contra la fiebre amarilla

Personas con alergia al huevo o a componentes de la vacuna.

Pacientes con inmunosupresión severa:

Personas que reciban Quimioterapia

Uso de esteroides en altas dosis

Inmunodeficiencias primarias

Pacientes Trasplantados

Personas con VIH avanzado con CD4

Mujeres embarazadas (salvo que el riesgo epidemiológico sea alto y el médico lo indique).

Lactantes menores de 6 meses.

Personas con antecedentes de reacción grave previa a esta vacuna.

En mayores de 60 años, la decisión debe ser individualizada y evaluada por su médico.

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SourceDoctor Andrés Orsoni
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