Hay personas que no deben vacunarse contra la fiebre amarilla, en la actualidad debes consultar con tu médico de confianza acerca de esta inmunización. Sobre todo si eres alérgico a algún alimento o si estás en tratamiento contra el cáncer.
Personas que no deben vacunarse contra la fiebre amarilla
Personas con alergia al huevo o a componentes de la vacuna.
Pacientes con inmunosupresión severa:
Personas que reciban Quimioterapia
Uso de esteroides en altas dosis
Inmunodeficiencias primarias
Pacientes Trasplantados
Personas con VIH avanzado con CD4
Mujeres embarazadas (salvo que el riesgo epidemiológico sea alto y el médico lo indique).
Lactantes menores de 6 meses.
Personas con antecedentes de reacción grave previa a esta vacuna.
En mayores de 60 años, la decisión debe ser individualizada y evaluada por su médico.
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