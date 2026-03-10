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El precio del dólar BCV hoy 10 de marzo de 2026 en Venezuela nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 430 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 436,24 bolívares y el euro en 505,41 bolívares.

Para este miércoles el valor del dólar será de 438,20 bolívares y el euro en 510,21 bolívares.

Mientras que la onza de oro para hoy tiene un costo de 5.141 dólares, mientras que el precio del gramo ronda los 165,67 dólares aproximadamente. Siguen las inversiones del oro en el mundo, el metal precioso sigue ganando terreno.

De igual modo, el precio del petróleo se mantiene en un costo de 103,57 dólares, ha estado con repuntes en las últimas semanas debido al conflicto en el Medio Oriente. Se espera que este siga aumentando, esto favorece a los países petroleros.

En un precio de 69.208 se encuentra el bitcoin, este ha repuntado un poco entre ayer y hoy. Se espera que el mismo pueda estabilizarse. Sigue siendo en la actualidad uno de los indicadores más consultados.

Dólar BCV hoy 10 de marzo de 2026, CVM y Minerven se fusionan

Por Decreto Presidencial Nº 5.266, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.994, de fecha 6 de marzo de 2026, se ordena la fusión por absorción de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) con la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

Según la normativa, la Corporación Venezolana de Minería tendrá el carácter subsistente y resaltó que el patrimonio de Minerven, conformada por sus activos y pasivos, se transferirán a la CVM.

La Corporación Venezolana de Minería realizará las adecuaciones organizativas que correspondan en materia de talento humano, por lo cual dispondrá de 30 días contados a partir de la publicación de este Decreto.

Igualmente, por Decreto Presidencial Nº 5.267, Héctor José Silva Hernández es nombrado como el presidente de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), en condición de encargado. (Tomado de Banca y Negocios)

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