Compartir

El jugador de Panamá, Jonathan Araúz se volvió viral tras la eliminación de su selección del Clásico Mundial de Beisbol. Araúz falló como emergente y al regresar al dugout discutió con el mánager José Mayorga.

Araúz cuando regresó y reclamó fuertemente al dirigente, y tuvo que ser calmado por otros miembros del equipo panameño. La selección de Panamá quedaba fuera del clásico por una carrera. Araúz estaba incontrolable.

Al parecer entre ambos ya había un problema por las derrotas que había sufrido la selección. Araúz no estaba de acuerdo con la manera que Mayorga estaba dirigiendo al equipo en el Clásico.

Jugador de Panamá se hizo viral por discutir con el mánager

El incidente ocurrió tras el último out del partido y requirió intervención del staff. Se escucharon reclamos y un posible intento de agresión física entre Araúz y Mayorga, según imágenes de la transmisión televisiva.

NO DEJES DE LEER AHORA: Arepa Power le dio Venezuela a Nicaragua y llega invicta al choque contra Dominicana

La pelea surgió por la frustración de la eliminación y la limitada participación de Araúz en el torneo, un veterano con experiencia en MLB. Mayorga no ofreció declaraciones sobre el suceso, mientras que Araúz abandonó el estadio sin hablar.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas