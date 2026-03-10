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Una colisión en Nirgua entre una moto y vehículo dejó una persona fallecida, el hecho ocurrió ayer lunes 9 de marzo de 2026. El sujeto que perdió la vida quedó identificado como Simón Jesús García Gómez de 18 años de edad.

García conducía una moto Bera color verde en la que iba acompañado de la una mujer. El sujeto iba a bordo de la moto cuando impactó contra un vehículo Toyota, cuyo conductor resultó ileso. La mujer que lo acompañaba quedó lesionada.

El motorizado fue llevado con vida al Hospital Padre Oliveros de Nirgua, donde murió a los pocos minutos de ser ingresado. Este falleció debido a las múltiples lesiones que presentó en su cuerpo.

Los médicos le diagnosticaron traumatismo craneoencefálico severo además de politraumatismos generalizados como una fractura en su pierna derecha. Mientras que la mujer fue internada en el Hospital central de San Felipe.

Colisión en Nirgua entre moto y vehículo dejó un fallecido

Al lugar del accidente se presentaron funcionarios de Tránsito Terrestre, como uniformados de la Policía Nacional Bolivariana. Estos se encargaron de hacer el levantamiento del accidente como las investigaciones respectivas.

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Una vez más hacemos el llamado a los conductores a transitar por las vías del país con mucha prudencia. Cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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