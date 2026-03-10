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Una mujer de la tercera edad falleció en Aragua arrollada por una buseta. El triste hecho ocurrió ayer lunes 9 de marzo de 2026 en horas de la tarde. La dama quedó identificada como Francys Sequera de Noguera.

El arrollamiento de la dama ocurrió en la urbanización Valle Lindo en Turmero, municipio Mariño. Las personas señalaron al conductor de la unidad de transporte de irrespetar el cambio de luz del semáforo.

Este al parecer venía en exceso de velocidad y colisionó contra un vehículo y arrollando a la dama que caminaba por el lugar. La mujer murió de forma inmediata en el sitio debido a las severas lesiones que tuvo.

Mujer de la tercera edad falleció arrollada por una buseta en Aragua

La unidad de transporte pertenece a la Unión Los Caobos, esta se llevó la cerca perimetral de una cancha como terminó estrellándose contra un árbol. El conductor dijo que la misma le habían fallado los frenos.

Pero los funcionarios determinaron que era falso, ya que el sistema de frenos de la buseta funcionaba perfectamente. Al sitio se presentaron funcionarios de la PNB Tránsito Terrestre como funcionarios de la PNB.

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