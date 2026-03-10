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El Bono Único Familiar de marzo 2026 de marzo se comenzó a pagar la semana pasada, el 4 de marzo. El mismo por un monto de 6.300 bolívares, esta bonificación abre la agenda mensual de ayudas económicas.

Dicho cono se estará pagando hasta el día de mañana, 11 de marzo, dijo el Sistema Patria la semana pasada. Recuerda que este sustituyó los bonos Lactancia Materna, 100% Escolaridad además del bono José Gregorio Hernández.

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Desde el pasado 30 de abril, el presidente Nicolás Maduro creó esta bonificación que se paga los primeros seis días del mes a los usuarios del Sistema Patria. Como desde esa vez se mejoró los bonos contra la Guerra Económica.

El Bono Único Familiar de marzo 2026

Desde el próximo 13 de esta mes podrían comenzar a pagarse el Bono Contra la Guerra Económica empezando por los empleados públicos. Luego el mismo se paga a los jubilados de la administración pública y luego a los pensionados.

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