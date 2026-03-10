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El Plan Quirúrgico Nacional se canalizará por el Sistema Patria dijeron las autoridades venezolanas. Eso dará la oportunidad a las personas de cargar el informe médico como lo necesario para una operación.

La misma puede ser de alta o de baja complejidad, dijo el gobierno nacional en las últimas horas. Si tienes tu cuenta en Patria puedes canalizar alguna operación a través de la misma. Cargando los datos.

Debes de llenar la solicitud de cirugía la cual se encuentra en tu cuenta en Patria, como debes cumplir con el registro además del protocolo.

Paso a paso de como formalizar la solicitud de cirugía

Plan Quirúrgico Nacional se canalizará por el Sistema Patria

Descargar la aplicación VenApp y registrarse en la sección «Línea 58».

Seleccionar opción salud y luego intervención quirúrgica..

Adjuntar la cédula de identidad, informe médico sellado por un hospital público o IVSS, y los exámenes de laboratorio o imágenes.

El usuario debe verificar que sus datos en el sistema patria estén correctos .

La Brigada de Salud de su Cuadrante de Paz o de la Sala Situacional regional realizará una visita domiciliaria o telefónica para validar la condición socioeconómica y de salud del paciente.

Así, el estatus en la Venapp cambiará a «en proceso», y luego el paciente debe realizarse exámenes peroperatorios como:

Perfil 20.Orina, heces.

Electrocardiograma y rayos X de tórax.

El sistema asigna una fecha y hora en el hospital donde se realizará la cirugía, mientras que los cirujanos firman el consentimiento informado y programan la fecha definitiva de la intervención.

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