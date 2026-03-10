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Si eres usuario de Aba Ultra de Cantv tienes una fecha límite antes para poder pagar tu factura. En las redes sociales dieron a conocer la fecha para que estés siempre al día y no tengas cortes en el servicio de Aba.

Evita la suspensión de tus servicios, recuerda que estar Conectado Vale más de lo que cuesta. Aplica solo para usuarios residenciales, dijo la Cantv en su cuenta de Instagram acerca del servicio.

Cantv está compitiendo contra otras empresas ofreciendo buenos planes de Aba Ultra. Conforma el número de tu terminal de usuario y la fecha cuando sale tu facturación y la cual debes pagar.

Usuario de Aba Ultra en marzo

Si tu terminal de usuario de Aba Ultra termina en 0, 1 y 2, el día de tu facturación es el 7 del mes. Por lo tanto debes pagar antes del 10 de cada mes, dijo la Cantv en sus redes sociales hoy martes.

Mientras que si tu terminal de tu número Aba Ultra termina en 3, 4, 5 o 6 el día de tu facturación termina el 10 de cada mes. Por lo cual debes cancelar antes del 13 de cada mes en curso.

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Si tu número de terminal de Aba Ultra termina en 7, 8 o 9, el día de tu facturación será el 13 de cada mes. Por lo tanto debes pagar antes del 16 de cada mes. Recuerda mantenerte al día con el servicio.

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