Compartir

Venezuela estudia a Dominicana y va mañana con el lanzador Eduardo Rodríguez para buscar el triunfo. Los criollos vienen de derrotar a Nicaragua en el Clásico Mundial de Beisbol pero buscaran superar a los quisqueyanos mañana miércoles.

Omar López en rueda de prensa luego de la victoria ante Nicaragua, dijo que Rodríguez tendrá la pelota para uno de los juegos más esperados. Los venezolanos buscarán el triunfo y de esa manera evitar a Japón en la segunda fase.

Venezuela busca estar en el primer lugar e ir contra otro rival que no sean los nipones con Shohei Ohtani y compañía. Por el contrario, estudian a los dominicanos para no permitir ninguna brecha y buscar la victoria.

Los venezolanos han ganado de manera contundente, pero la rivalidad ante los “merengueros” es esperada con este encuentro. Por supuesto, los dominicanos buscarán triunfar y quedarse con el primer puesto.

Venezuela estudia a Dominicana en el Clásico Mundial

El plantel venezolano ha estado bateando, desde el primer juego ante Países Bajos han mostrado solidez como buen planteamiento a la defensiva como a la ofensiva. Omar López ha ido con la teoría de “juego a juego”.

NO DEJES DE LEER AHORA: Venezuela vs. Dominicana será el juego más caro del Clásico Mundial

De esa manera ha logrado imponerse ante los rivales, Dominicana será ahora el plato fuerte para entrar a la segunda fase. Venezuela buscará llegar lo más lejos posible en esta edición del Clásico Mundial de Beisbol.

El juego está pautado para este miércoles a las 8:00 de la noche en Miami. Con transmisiones de los canales Venevisión, ByM Sport, además de IVC como en las plataformas digitales conocidas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas