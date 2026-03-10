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Los resultados de la selección de Venezuela sellaron una victoria impecable de 4-0 sobre Nicaragua este lunes, apoyada en un jonrón dantesco de Ronald Acuña Jr. y un pitcheo que no permitió libertades.

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El «Abusador» fue el encargado de ponerle música al encuentro en el tercer inning, cuando desapareció la pelota a 402 pies de distancia por todo el jardín central. Esa conexión solitaria fue el motor de una ofensiva venezolana.

Desde el montículo, la estrategia de Omar López funcionó a la perfección. Yohander Gómez inició la ruta con solvencia, seguido por un desfile de brazos efectivos como Keider Montero, Ángel Zerpa y Carlos Hernández, quienes mantuvieron la pizarra en cero. El relevo final de Andrés Machado fue la estocada definitiva, retirando a los últimos bateadores por la vía del ponche para asegurar el triunfo.

Resultados de Venezuela y Nicaragua

Otras figuras clave fueron Luis Arráez, quien duplicó con el madero, y Jackson Chourio, quien remolcó una rayita importante con un elevado de sacrificio en el amanecer del compromiso. La defensa también lució impecable, ejecutando jugadas de selección que frustraron los pocos intentos de rebelión que presentó el conjunto centroamericano en las almohadillas.

Con este resultado, Venezuela pone su registro impecable antes del esperado «Duelo de Titanes» este miércoles contra la República Dominicana en Miami. El equipo criollo llegará con la confianza al máximo y el brazo de sus lanzadores descansado para buscar el liderato absoluto del grupo y asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo.

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